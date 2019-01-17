17 Января 2019
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Свердловский госпиталь ветеранов возглавил главный нарколог области

Новым начальником Свердловского психоневрологического госпиталя ветеранов войн стал главный внештатный специалист-нарколог регионального министерства здравоохранения, лидер областной организации профессионального союза работников здравоохранения РФ Олег Забродин, сменивший на этом посту Роберта Соловьёва, который подал в отставку 11 января, - передаёт корреспондент Накануне.RU.

Олег Валентинович Забродин родился в 1962 году в Качканаре. После окончания Свердловского медицинского института работал врачом-психиатром в Артемовской центральной районной больнице. Затем в течение десяти лет трудился в Екатеринбургской городской психиатрической больнице № 12. С 1997 года занимал в ней должность заместителя главного врача. С 2001 по 2007 руководил организационно-методическим отделом в Свердловской областной клинической психиатрической больнице. С 2007 года до настоящего назначения - главный врач психиатрической больницы № 3 в Свердловской области.

Забродин разработал ряд целевых программ по предупреждению распространения наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области. Ведёт научные исследования по проблемам психического здоровья, зависимостей и раннего алкоголизма. Автор ряда статей и докладов, а также соавтор методических рекомендаций для специалистов учреждений здравоохранения по вопросам наркологии.

Является председателем наблюдательного совета реабилитационного центра "Урал без наркотиков", членом общественного совета при Управлении ФСКН России по Свердловской области, общественного совета при Управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

В 2018 году участвовал в праймериз (предварительных выборах) "Единой России" по выборам в городскую думу Екатеринбурга, занял третье место в округе № 2, после чего был выдвинут по тому же округу партией "Справедливая Россия", но в список победителей не вошёл.

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Свердловский госпиталь ветеранов возглавил главный нарколог области

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Теги: Свердловский госпиталь ветеранов, Олег Забродин, Роберт Соловьев



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