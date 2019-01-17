Александр Гусев на Гайдаровском форуме выступил с докладом. Рассказал о региональном пилотном проекте по современным управленческим решениям и кадрам

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев в Москве выступил с докладом в ходе экспертной дискуссии «Современное государственное управление: меняемся для вас» в рамках X Гайдаровского форума, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Десятый Гайдаровский форум проходит на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) , включает в себя ряд пленарных, панельных и экспертных дискуссий по актуальным темам, связанным, в том числе, с развитием человеческого капитала и инфраструктуры.

Выступая с докладом, губернатор Воронежской области напомнил, что в конце прошлого года Президентом была поставлена задача – сделать мощный рывок в развитии России в соответствии с приоритетными мировыми трендами.

"Одним из ключевых инструментов ее решения в Воронежской области видится реализация проекта Президентской академии «Современное государственное управление». Мы руководствовались тем, что действующая функционально-административная система в новых реалиях неэффективна, не позволяет проявить инициативу, препятствует внедрению перспективных идей и не способствует привлечению профессиональных кадров. Более того, существует разрыв между органами власти, бизнес-сообществом и гражданами, который образуется из-за стремления ИОГВ решать в первую очередь свои узковедомственные задачи", - отметил Александр Гусев.

Воронежский губернатор подчеркнул, что цель пилотного проекта – изменить управленческие подходы и структуры, используя новые знания и технологии. Пользу от этих преобразований должны ощутить все жители области.

В связи с этим миссия современной системы регионального госуправления понимается как формирование благоприятной среды для жизни и деятельности человека и развития предпринимательства. Миссия, система долгосрочных приоритетов, целей и задач развития Воронежской области определены в Стратегии развития региона до 2035 года. " Причем, приоритеты заданы не только властью в рамках национальных проектов, но и сформулированы с учетом интересов граждан, бизнеса, научного сообщества. В разработке документа принимали участие представители различных социальных групп, поэтому можно утверждать, что он отражает все основные ожидания жителей области", - сказал Александр Гусев.

Для ускорения качественных изменений системы управления правительством области совместно с РАНХиГС начата реализация проекта по трем направлениям: «Стратегическое управление на уровне региона», «Организационное развитие деятельности органов власти» и «Кадровое обеспечение системы государственного управления». Главный вектор проекта - подход, ориентированный на все население региона и бизнес. Соответственно, ключевой показатель эффективности действий – оценка жителей и предпринимательского сообщества.

В ходе реализации пилотного проекта уже внедрен ряд новых управленческих решений. К примеру, заместители председателя правительства и руководители департаментов ежемесячно готовят стратегические доклады о работе курируемых подразделений по выполнению долгосрочных задач. Введена система так называемых дашбордов, наглядно показывающих результаты деятельности правительства в целом и отдельных департаментов. " Такой подход потребовал от руководителей качественно изменить отношение к процессу управления в целом и выполнению конкретных задач, способствовал продуктивному перераспределению внимания между текущими и долгосрочными вопросами. Эффективность своей ежедневной работы руководители теперь могут оценить по тому, насколько ее результаты способствуют достижению стратегических целей. Для этого мы начали обновление всей системы ключевых показателей эффективности органов власти, добиваясь наибольшей прозрачности, результативности и ориентации на интересы граждан", - рассказал губернатор.

Александр Гусев считает очевидным тот факт, что реформирование системы регионального государственного управления не принесет значимых улучшений без организации обратной связи с населением. Необходимо активно вовлекать в процесс принятия решений представителей политических, общественных и деловых кругов. "Мы должны понимать запросы граждан и оперативно на них реагировать; знать чаяния людей и их проблемы не только в территориальном, но и профессионально-отраслевом разрезе; оказывать содействие в решении вопросов в интересах всех категорий населения области. Именно поэтому при разработке ключевого для нас документа – «Стратегии развития региона до 2035 года», который уже принят. Было учтено мнение более 2000 неравнодушных представителей общественности, бизнеса и научного сообщества", - сказал глава области.

Сегодня в рамках проекта «Современное государственное управление» областное правительство проводит аудит нашей системы кадрового обеспечения, чтобы оценить ее готовность поставлять нам необходимые кадровые ресурсы. На основании целевых ориентиров нашей стратегии и с учетом результатов аудита планируется разработать концепцию кадрового обеспечения органов власти региона. В ней будут определены требования к специалистам, способы их привлечения, подготовки и мотивации.

Реализация концепции поможет создать в регионе систему опережающего кадрового обеспечения, которая позволит своевременно включаться в работу специалистам, обладающим необходимыми качествами. Определять, каким должен быть набор профессиональных требований, будут с помощью Стратегического конструктора компетенций, разработанного РАНХиГС. На базе управления государственной службы и кадров правительства региона будут созданы ряд централизованных кадровых сервисов, которые будут общими не только для ИОГВ, но и для органов местного самоуправления. Это обеспечит единую для всех методологию кадровой работы в регионе.

Губернатор также рассказал о недавнем открытом конкурсе управленцев Воронежской области «Команда будущего». В нем приняли участие 2,5 тыс. кандидатов, в итоге победителями стали 45 человек. Для реализации целей пилотного проекта создан центр эффективности – проводник изменений в системе госуправления. Сейчас сформирован костяк команды центра, который работает в непосредственном взаимодействии с РАНХиГС. Специалисты Центра выступают в качестве независимых арбитров при подготовке дашбордов, подтверждая объективность выполнения задач. В первом квартале 2019 года центр эффективности выйдет на полную мощность – будут разработаны организационная структура, штатное расписание и положение о структурном подразделении.

Внедрение первых элементов современного стратегического регионального управления уже способствовало обеспечению положительных темпов роста экономики по итогам 2018 года с динамикой, превышающей среднероссийский уровень. Так, под предварительным данным, рост валового регионального продукта составил 102 % (РФ – 101,8%), рост промышленного производства 107,5 % (РФ – 103%), сельского хозяйства 101 % (РФ – 100,1%).

Реализация новых методов управления также позволила нашему региону занять место в 10-ке лучших субъектов РФ по результатам федеральных рейтингов.