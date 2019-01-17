Пьяный уралец устроил дебош в детском саду, пытаясь забрать чужого ребенка

На Среднем Урале задержан 29-летний мужчина, пытавшийся в состоянии опьянения забрать ребенка из детского сада.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, пьяный житель Кировграда пришел в один из детсадов города, чтобы забрать ребенка своих знакомых по их просьбе. Работники дошкольного учреждения, видя, в каком состоянии тот находится, отказали ему. В ответ мужчина стал буянить прямо в детском саду. Чтобы успокоить дебошира, вызвали полицию.

Прибывшая инспектор подразделения по делам несовершеннолетних потребовала от гражданина уйти. Но тот в присутствии сотрудников детсада обложил стража порядка грубой нецензурной бранью. Женщина вызвала подкрепление, и приехавшие коллеги забрали агрессора в отдел.

Возбуждено дело об оскорблении представителя власти. Сейчас проводится расследование.