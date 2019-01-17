СМИ: В квартире, где предположительно был эпицентр взрыва в Магнитогорске, проживали два таджика

Квартиру в Магнитогорске, где предположительно был эпицентр взрыва, в ночь на 31 декабря снимали два таджика.

Речь идет о квартире №315. Как пишет kp.ru, в поквартирном списке рухнувшего подъезда указывалось, что в квартире был прописан Виталий Т., но по месту прописки он не проживал. Снимали квартиру два гражданина Таджикистана. "Нет информации о местонахождении", - говорится в документе.

В списке были указаны их номера телефонов. Журналисты позвонили, но по номеру Виталия Т. включен автоответчик. По одному из указанных номеров таджиков оказалась посуточная аренда апартаментов, в том числе и по адресу на улице Карла Маркса, 164.

Корреспонденты попытались снять квартиру на сутки по указанному адресу, но диспетчер отказала, предложив снять квартиру на Ленина, 126. При этом журналисты указывают на родственную связь между диспетчером и супругой Виталия Т.

Как ранее сообщало Накануне.RU, многие до сих пор сомневаются, что взрыв газа стал причиной столь масштабного обрушения в Магнитогорске. Более половины читателей Накануне.RU, принявших участие в опросе, считают, что к обрушению дома привел теракт. О террористическом следе в событиях Магнитогорска писал и федеральный телеграм-канал "Незыгарь". Источник телеграм-канала сообщил, что во время спецоперации в Магнитогорске погибли выходцы из Таджикистана.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.