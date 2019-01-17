В селах Зауралья людям продают просроченные на несколько лет продукты
В Петуховском районе в магазинах сотрудники зауральского управления Роспотребнадзора обнаружили просроченные продукты.
В селах Большое Гусинное, Большое Приютное, Матасы выявлено товары с истекшим сроком годности - отдельные наименования были просрочены аж на 3 года.
Среди "просрочки" - мясо, консервы, замороженная рыба, овощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Продавцам магазинов выписаны штрафы, просроченную продукцию уничтожат.