Турецкая авиакомпания оштрафована на 5,5 миллиона за незаконные полёты в Тюмень

Авиакомпания из Турции "Атласжет Хаваджылык АО" наказана за то, что экипажи её самолётов летали в Россию без визы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В июне – сентябре прошлого года члены экипажей, египтяне, летали в тюменский аэропорт "Рощино" без визы. В итоге в суд ушло 14 дел об административных правонарушениях.

За это компания оштрафована на 5,5 млн руб.