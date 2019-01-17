"Рождественский сквер" в новогодние праздники стал любимым местом отдыха екатеринбуржцев. Там побывали более 200 тысяч горожан.

Уникальный для Екатеринбурга "Рождественский сквер" на площадке перед Театром драмы за время новогодних праздников посетили около 200 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в Фонде Святой Екатерины, который выступил организатором проекта.

Также фонд организовал Рождественскую ярмарку, где каждый желающий мог совершенно бесплатно выпить горячего чая, которого в итоге было роздано более 100 тысяч стаканчиков. Как отметил директор фонда Александр Андреев, таким образом было решено поздравить екатеринбуржцев с Новым годом и Рождеством.

"Очень рады, что наш подарок пришелся по душе горожанам. Думаю, что проект станет ежегодным", - отметил он.

Установленные игрушки и световые аллеи вызвали настоящий ажиотаж среди горожан и гостей города. Желающих сделать фото на память или просто погулять среди новогодней иллюминации оказалось так много, что порой к некоторым объектам выстраивалась очередь.

"Эти великолепные елочные шарики были у драмтеатра. В выходные поедем туда еще раз", "Очень там атмосферно", - пишут пользователи соцсетей.

В следующем году организаторы обещают опять приятно удивить горожан.