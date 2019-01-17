Собчак, попавшая в базу "Миротворца", приехала в Киев

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в столицу Украины. Об этом она сама сообщила в Instagram.

"Ну, привет, Киев", - написала Собчак. На видео в соцсетях можно разглядеть Европейскую площадь украинской столицы. При этом название города телеведущая указала как "kiев", это не соответствует написанию ни на русском, ни на украинском языках.

Напомним, 6 марта прошлого года она решила попросить разрешения у Киева на въезд в российский Крым. Телеведущая не раз заявляла, что считает полуостров украинской территорией.

Госпогранслужба Украины пообещала проверить Собчак на нарушение украинского законодательства, если она появится на украинской границе.

При этом глава МИД Украины Павел Климкин увидел политическую шизофрению в намерении кандидата в президенты России посетить Крым с разрешения Киева.

Отметим, что Собчак уже посещала Крым после воссоединения, за что попала в базу данных сайта "Миротворец".