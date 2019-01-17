17 Января 2019
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СурГПУ вернет себе аккредитацию по трем направлениям в сентябре

Рособрнадзор рассмотрел отчет Сургутского государственного педагогического университета об устранении нарушений. Все замечания по предписаниям Рособрнадзора вузом устранены и сняты с контроля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СурГПУ.

Сейчас вуз продолжает свою деятельность в штатном режиме в рамках бессрочной лицензии, как это он делает на протяжении последних 33 лет своего существования, и может проходить аккредитацию различных образовательных программ.

Напомним, в октябре у вуза возникли проблемы с аккредитацией. Рособрнадзор принял решение, что СурГПУ не может готовить бакалавров по направлениям "Журналистика", "Дизайн", "Управление качеством".

Студентов направлений "Журналистика" и "Дизайн" отправили доучиваться в Нижневартовск, учащиеся по направлению "Управление качеством" были переведены на другие направления подготовки СурГПУ.

В университете корреспонденту Накануне.RU пояснили, что снятие предписаний Рособрнадзора не означает возвращение аккредитации, однако вуз получил право подавать заявление на ее получение. Это будет сделано в сентябре 2019 г.

Напомним также, что вчера стало известно об отставке ректора университета.

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СурГПУ вернет себе аккредитацию по трем направлениям в сентябре

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Теги: СурГПУ, аккредитация, Рособрнадзор



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