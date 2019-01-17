"Актом величайшей большевистской мудрости": Свердловской области - 85 лет

Сегодня отмечается день рождения Свердловской области, образованной 17 января 1934 года.

По материалам Центра документации общественных организаций Свердловской области, 85 лет назад Средний Урал уже был определен в качестве одного из важнейших индустриальных районов СССР, форпоста будущего Урало-Кузнецкого комбината. С конца 1920 – рубежа 1930-х гг. в регионе развернулось масштабное строительство крупных производственных мощностей, на многие десятилетия определивших облик опорного края державы.

Свердловская область была создана Постановлением ВЦИК от 17 января 1934 г. о разделении существовавшей с 1923 г Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую (с центром в Тюмени). Поэтому соседи-челябинцы сегодня тоже отмечают 85-летие своего региона.

Разукрупнение Уральской области, способствовавшее повышению оперативности управления, было названо секретарем Уральского обкома ВКП(б) Иваном Кабаковым "актом величайшей большевистской мудрости". При этом современные очертания Свердловская область приобрела позднее, в 1938-1942 гг., с выделением из ее состава Пермской области и присоединением (возвращением) ряда районов Тюменской и Челябинской областей.

Вчера на пресс конференции губернатор региона Евгений Куйвашев заявил: "Мы образовались в один день с Челябинской областью, у них тоже юбилей, мы обязательно поздравим наших коллег с этой знаменательной датой".

По его словам, главное "юбилейное" мероприятие, на которое пригласят гостей из соседних субъектов, пройдёт 11 февраля.

"Мы подготовим знаковые вещи для того, чтобы можно было при широкой публике, заслуженных людях, которые внесли огромный вклад в развитие нашего региона, сказать слова благодарности, отметить лучших, и, конечно же, рассказать о наших планах", - пообещал Куйвашев.

При этом празднование 85-летия продолжится на территории всей Свердловской области на протяжении всего 2019 года: запланировано более 200 мероприятий во всех муниципалитетах.

"И самое главное, мы будем рассказывать о людях, которые вносят свой весомый вклад в развитие нашего региона", - подчеркнул губернатор.