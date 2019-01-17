17 Января 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

"Актом величайшей большевистской мудрости": Свердловской области - 85 лет

Сегодня отмечается день рождения Свердловской области, образованной 17 января 1934 года.

По материалам Центра документации общественных организаций Свердловской области, 85 лет назад Средний Урал уже был определен в качестве одного из важнейших индустриальных районов СССР, форпоста будущего Урало-Кузнецкого комбината. С конца 1920 – рубежа 1930-х гг. в регионе развернулось масштабное строительство крупных производственных мощностей, на многие десятилетия определивших облик опорного края державы.

Свердловская область была создана Постановлением ВЦИК от 17 января 1934 г. о разделении существовавшей с 1923 г Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую (с центром в Тюмени). Поэтому соседи-челябинцы сегодня тоже отмечают 85-летие своего региона.

Разукрупнение Уральской области, способствовавшее повышению оперативности управления, было названо секретарем Уральского обкома ВКП(б) Иваном Кабаковым "актом величайшей большевистской мудрости". При этом современные очертания Свердловская область приобрела позднее, в 1938-1942 гг., с выделением из ее состава Пермской области и присоединением (возвращением) ряда районов Тюменской и Челябинской областей.

Вчера на пресс конференции губернатор региона Евгений Куйвашев заявил: "Мы образовались в один день с Челябинской областью, у них тоже юбилей, мы обязательно поздравим наших коллег с этой знаменательной датой".

По его словам, главное "юбилейное" мероприятие, на которое пригласят гостей из соседних субъектов, пройдёт 11 февраля.

пресс-конференция Евгения Куйвашева(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мы подготовим знаковые вещи для того, чтобы можно было при широкой публике, заслуженных людях, которые внесли огромный вклад в развитие нашего региона, сказать слова благодарности, отметить лучших, и, конечно же, рассказать о наших планах", - пообещал Куйвашев.

При этом празднование 85-летия продолжится на территории всей Свердловской области на протяжении всего 2019 года: запланировано более 200 мероприятий во всех муниципалитетах.

"И самое главное, мы будем рассказывать о людях, которые вносят свой весомый вклад в развитие нашего региона", - подчеркнул губернатор.

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"Актом величайшей большевистской мудрости": Свердловской области - 85 лет

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Теги: Свердловская область 85 лет, Евгений Куйвашев



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