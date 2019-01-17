В Кургане задержан извращенец, который на территории школы показал свои половые органы девочке

Курганские полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении школьницы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 10 января этого года во дворе школы №14 в поселке Малое Чаусово неизвестный мужчина показал свои причиндалы девочке, после чего скрылся с места преступления. Его изображение зафиксировала камера видеонаблюдения.

Официальных комментариев пока ни в СУ СК России по Курганской области, ни в полиции не дают, однако информацию о задержании подозреваемого Накануне.RU сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Сейчас проходят следственные мероприятия, официальная информация по задержанию появится позже.