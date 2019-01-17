В Кургане пассажирский "пазик" сбил женщину на пешеходном переходе

В Кургане водитель автобуса не заметил человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и сбил его.

Авария произошла около 19.00 16 января на "пешеходнике" возле Детского парка на улице Гоголя.

Женщина 1971 года рождения получила телесные повреждения, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Стоит отметить, что пассажирские "пазики" в Кургане редко останавливаются на пешеходных переходах и людям самим приходится пропускать автобусы, а уж потом пересекать проезжую часть.