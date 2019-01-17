17 Января 2019
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Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"

Туринский "Ювентус" одержал победу в Суперкубке Италии, с минимальным счётом обыграв "Милан", передает корреспондент Накануне.RU.

Единственный гол во встрече был забит на 61-й минуте: после передачи боснийца Миралема Пьянича отличился португалец Криштиану Роналду. Матч, проходивший проходившем в Саудовской Аравии завершился со счётом 1:0.

"Я посвящаю победу команде, моей семье, друзьям и всем тем, кто любит "Ювентус" и Роналду", - цитирует послематчевые слова лидера португальской сборной Football Italia.

Отметим что для "старой сеньоры" это уже в восьмой Суперкубок Италии, что является национальным рекордом. Трофей также стал первым в Италии для Роналду, перебравшегося летом в Турин из мадридского "Реала".

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Роналду выиграл первый трофей с "Ювентусом"

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Теги: Роналду, Ювентус, Милан, Суперкубок Италии



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