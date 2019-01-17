В США задержан молодой человек, готовивший атаку на Белый дом

В США задержан подозреваемый в подготовке атак на Белый дом и другие федеральные ведомства.

Некоторые подробности рассказали в Федеральном бюро расследований (ФБР): известно, что им является молодой человек, который едва достиг совершеннолетия. В настоящее время сотрудники силовых структур разбираются в этом деле. По предварительным данным, злоумышленник действовал в одиночку, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в среду стало известно, что в Сербии задержан 21-летний боевик Армин Алибашич, который готовил покушение на президента России 17 января - дату посещения им Белграда.

Позже в полиции Сербии заявили, что могут гарантировать Владимиру Путину необходимый уровень безопасности.