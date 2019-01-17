17 Января 2019
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Жительница Тюмени купила в магазине конфеты "с мясом"

Жительница Тюмени обнаружила червей в конфетах, которые она купила в местном продуктовом магазине "Монетка", передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись конфет "с сюрпризом" женщина выложила в группе "Типичная Тюмень" социальной сети "ВКонтакте".

"Неправильное хранение. Наверное конфеты были в сырости. Дико конечно", "Монетка тут ни при чем, эти конфеты с арахисом, эти червячки в арахисе обитают, так что норм", "Я тоже самое в конфетах с черносливом находил", - откликнулись на пост интернет-пользователи.

Не обошлось и без юмора. Так, некоторые подписчики, предположили, что червяки - это новая начинка конфет "Ярче". "Конфетка с мясом", "Протеиновый батончик", - пишут комментаторы.

Отметим, что черви, которые заводятся в кондитерских изделиях, называются личинками шоколадной моли. Появляются они в конфетах либо после приготовления с использованием некачественного сырья, либо при неправильных условиях хранения.

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Жительница Тюмени купила в магазине конфеты "с мясом"

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Теги: конфета с червями, ярче, монетка, личинка шоколадной моли



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