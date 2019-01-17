СМИ: Отслужившим в армии срочникам запретят пользоваться соцсетями

Некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников запретят пользоваться социальными сетями, сообщает газета "Известия".

Запрет коснется тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну.

Срочникам придется оградить себя от соцсетей сроком до пяти лет. Нарушителей ждет административное или уголовное наказание.

Изменения будут включены в проект поправок к федеральному закону "О статусе военнослужащих". В сентябре он был внесен в Госдуму, в ноябре - принят в первом чтении.

В первоначальном варианте закона указывалось, что его действие не будет распространяться на уволенных в запас. Но Минобороны приняло решение ужесточить требования.

В феврале 2018 года сообщалось, что российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями. Также им советуют отключить в телефонах геолокацию и не публиковать информацию о своей службе и части.

Отмечалось, что правила пока носят рекомендательный характер. Но Минобороны готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

Правила поведения в интернете Минобороны разработало в конце 2017 года. В них отмечается, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации российских военных постоянно анализируют иностранные спецслужбы. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "сорвать боевую задачу".