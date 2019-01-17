Уральский гонщик Карякин: "Дакар-2019" продолжает испытывать нашу команду на прочность, но мы не сдаёмся

17 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область Уральский ФО

Уральский гонщик Карякин: "Дакар-2019" продолжает испытывать нашу команду на прочность, но мы не сдаёмся

Экипаж гонщика-квадроциклиста из Екатеринбурга Сергея Карякина финишировал на 19 месте в предпоследнем этапе "Дакар-2019". На своей странице "ВКонтакте" он пишет, что этот участок трассы был также сложен - они попали в ещё одну аварию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Одно могу сказать точно, для меня слова, что финиш - это уже победа, имеют смысл. Так тяжело нам никогда не было. Завтра крайний день. Главное - красиво финишировать", - добавил он.

Дакар, ралли, багги(2019)|Фото: vk.com/russiansnag

По словам Карякина, начало было очень хорошее, и после второй контрольной точки они шли вторыми, но возникли очередные проблемы, и в итоге на финише уральцы потеряли почти три часа.

"Дакар-2019" продолжает испытывать нашу команду на прочность, но мы не сдаёмся", - заверил гонщик.

Отметим, что экипаж показывал отличные результаты в первые дни гонки. Ребята шли вторыми в общем зачёте. Но на седьмом и восьмом этапе Карякин попал в аварию.

Напомним, что в 2017 году Сергей Карякин стал победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов. Уральский спортсмен выступает на "Дакаре" с 2014 года, победа в 2017 стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов. В 2018 году Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку.

Дакар-2019, Сергей Карякин, багги(2019)|Фото: vk.com/russiansnag

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральский гонщик Карякин: "Дакар-2019" продолжает испытывать нашу команду на прочность, но мы не сдаёмся

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Карякин, Дакар-2019, ралли, уральский гонщик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.01.2019 10:01 Мск "Рассчитывать на подиум явно нет смысла". Экипаж уральского гонщика Карякина попал в аварию
Ранее 14.01.2019 09:53 Мск Экипаж уральского гонщика Карякина стал четвертым по итогам очередного этапа "Дакара"
Ранее 11.01.2019 10:14 Мск Уральский гонщик Карякин пришел первым к финишу на очередном этапе "Дакара-2019"
Ранее 10.01.2019 11:31 Мск Уральский гонщик Карякин пришел третьим к финишу на очередном этапе "Дакара"
Ранее 09.01.2019 08:14 Мск Уральский гонщик Сергей Карякин стал третьим на этапе "Дакар-2019"
Ранее 10.10.2018 10:38 Мск Свердловский гонщик Сергей Карякин одержал победу на ралли в Марокко

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 961

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети