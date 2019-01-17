Уральский гонщик Карякин: "Дакар-2019" продолжает испытывать нашу команду на прочность, но мы не сдаёмся

Экипаж гонщика-квадроциклиста из Екатеринбурга Сергея Карякина финишировал на 19 месте в предпоследнем этапе "Дакар-2019". На своей странице "ВКонтакте" он пишет, что этот участок трассы был также сложен - они попали в ещё одну аварию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Одно могу сказать точно, для меня слова, что финиш - это уже победа, имеют смысл. Так тяжело нам никогда не было. Завтра крайний день. Главное - красиво финишировать", - добавил он.

По словам Карякина, начало было очень хорошее, и после второй контрольной точки они шли вторыми, но возникли очередные проблемы, и в итоге на финише уральцы потеряли почти три часа.

"Дакар-2019" продолжает испытывать нашу команду на прочность, но мы не сдаёмся", - заверил гонщик.

Отметим, что экипаж показывал отличные результаты в первые дни гонки. Ребята шли вторыми в общем зачёте. Но на седьмом и восьмом этапе Карякин попал в аварию.

Напомним, что в 2017 году Сергей Карякин стал победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов. Уральский спортсмен выступает на "Дакаре" с 2014 года, победа в 2017 стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов. В 2018 году Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку.