В Пыть-Яхе сгорел жилой дом площадью в 600 "квадратов"

Пожар на площади в 600 "квадратов" уничтожил жилой дом №45 в микрорайоне Мамонтово в Пыть-Яхе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.51 16 января. Через пять минут спасатели были на месте. Из огня спасен один человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Всего в доме жили 52 человека. Площадь пожара – 600 "квадратов". Его локализовали в 15.06, открытое горение ликвидировали в 16.33, а полностью ликвидировали в 21.08.

В школе №6 развёрнут пункт временного размещения на 52 койко-места, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. "Пыть-Яхторгсервис" организовал горячее питание. Местное автотранспортное предприятие перевезло пострадавших жильцов в школу.