В Пыть-Яхе сгорел жилой дом площадью в 600 "квадратов"

17 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Елену Бойко выдворили из России на Украину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Пыть-Яхе сгорел жилой дом площадью в 600 "квадратов"

Пожар на площади в 600 "квадратов" уничтожил жилой дом №45 в микрорайоне Мамонтово в Пыть-Яхе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления МЧС.
Читайте также:

Сообщение о возгорании поступило в 12.51 16 января. Через пять минут спасатели были на месте. Из огня спасен один человек, еще 20 эвакуировались самостоятельно. Всего в доме жили 52 человека. Площадь пожара – 600 "квадратов". Его локализовали в 15.06, открытое горение ликвидировали в 16.33, а полностью ликвидировали в 21.08.

В школе №6 развёрнут пункт временного размещения на 52 койко-места, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. "Пыть-Яхторгсервис" организовал горячее питание. Местное автотранспортное предприятие перевезло пострадавших жильцов в школу.

Пожар Пыть-Ях микрорайон Мамонтово(2019)|Фото: vk.com

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Пыть-Яхе сгорел жилой дом площадью в 600 "квадратов"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Мамонтово, Пыть-Ях, пожар, жилой дом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 948

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети