"Это обычные несанкционированные свалки". ОНФ просит прокуратуру проверить законность размещения мусороперегрузочных станций в Челябинске

Активисты ОНФ просят прокуратуру провести проверку законности размещения мусороперегрузочных станций на территории Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в области Виталий Вороной рассказал, что осенью 2018 года общественниками были обнаружены незаконные точки складирования мусора на территории города. В миэкологии, по словам общественника, объяснили, что это некие "перегрузочные станции".

"Назвать их таковыми нельзя, ни о какой сортировке мусора речь не идет. Это обычные несанкционированные свалки, которые в министерстве экологии, видимо, считают современными объектами, которых достоин город-миллионник", – заявил он.

По мнению Вороного, размещение мусора таким способом влечет серьезные экологические и эпидемиологические риски для жителей города.

Поэтому активисты ОНФ просят прокуратуру проверить законность функционирования мусороперегрузочных станций на территории города.