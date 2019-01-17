17 Января 2019
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Мэрия Екатеринбурга просит УК проверить газовое оборудование в многоквартирных домах

Управление ЖКХ администрации Екатеринбурга направило в управляющие компании и АО "Екатеринбурггаз" письмо с предложением провести проверку газового оборудования во всех многоквартирных домах, где есть газ, а также выявить квартиры, где вышел срок эксплуатации газового оборудования. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сейчас в уральской столице газифицированы 5 тыс. 529 многоквартирных домов из 8 тыс. 131.
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Специалистам также рекомендуют своевременно проводить диагностику систем внутреннего газоснабжения и проверку дымовых и вентиляционных каналов в квартирах. Кроме того, мэрия просит УК разместить на информационных стендах в подъездах листовки-памятки о правилах безопасного пользования газовым оборудованием.

К жильцам, в квартирах которых найдут нарушения правил содержания и эксплуатации газового оборудования будут принимать меры. По рекомендации мэрии, специалисты будут составлять график первоочередных работ по замене и ремонту внутридомового газового оборудования, а при необходимости – проводить общие собрания собственников помещений.

Между тем, специалисты АО "Екатеринбурггаз" предупреждают уральцев, что в регионе активизировались мошенники, которые навязывают людям ненужное газовое оборудование. Жителей пугают страшными последствиями, если они не купят дорогие приборы, якобы реагирующие на утечку газа.

Стоит отметить, что проверки газового оборудования в жилых домах стали проводить во многих городах России после трагедий в Магнитогорске и городе Шахты Ростовской области. Напомним, что ЧП в Магнитогорске случилось утром 31 декабря 2018 года - произошло обрушение одного из подъездов 9-этажного дома. В результате трагедии погибло 39 человек. Основная версия обрушения - взрыв бытового газа. Недавно, 14 января, случилась трагедия в городе Шахты - результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей. Погибли пять человек.

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Мэрия Екатеринбурга просит УК проверить газовое оборудование в многоквартирных домах

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Теги: газ, проверка газового оборудования, трагедия в Магнитогорске



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