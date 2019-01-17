17 Января 2019
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Политика За рубежом

Госдеп назвал день выхода из договора РСМД

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, передает Regnum.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона остановит свои обязательства по ДРСМД, если РФ за 60 дней не вернется к его исполнению.

По словам Томпсон, США готовы начать разработку запрещенного ДРСМД оружия после выхода из соглашения.

Накануне в Женеве прошли российско-американские переговоры по договору о РСМД. В Госдепартаменте США отметили, что недовольны встречей с российской стороной.

Вашингтон, в частности, требует от России под американским надзором уничтожить ракету 9М729, ее пусковые установки и все оборудование. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что требования США по ракете 9М729 предполагают вмешательство в работу Москвы по совершенствованию ракетной системы.

Претензии начали выдвигаться с 2013 года - крылатая ракета наземного базирования, по мнению наших оппонентов, имеет запрещенную дальность (500-5500 км). В МИД РФ не раз заявляли, что 9М729 полностью соответствуют обязательствам РФ по ДРСМД.

Год назад сообщалось, что екатеринбургское ОКБ "Новатор" (входит в концерн "Алмаз-Антей") попало под санкции США. Причиной стало то, что уральское бюро работало над разработкой ракеты 9М729.

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Госдеп назвал день выхода из договора РСМД

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Теги: договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, андреа томпсон



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