В Екатеринбурге вынесен приговор ОПГ Шмидта за хищение у банков 60 млн рублей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор участникам организованной преступной группы. Они похитили у банков свыше 60 млн рублей через номинальных заемщиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мошенничества были совершены в 2012-2013 годах: злоумышленники находили людей, ведущих асоциальный образ жизни, и убеждали их оформить потребительские кредиты в банках, а деньги передать им. Заемщиков вводили в заблуждение, что кредиты они будут оплачивать самостоятельно, а средства инвестируют в развитие бизнеса. Жертвам обещали 10% от одобренной к выдаче суммы. Участниками группы также были сотрудники служб безопасности банков, которые помогали с оформлением кредитов.

Действуя по такой схеме злоумышленники похитили свыше 60 млн рублей, используя при этом 103 номинальных заемщика. Как отметили в прокуратуре, уголовное дело состоит из 881 тома, по нему были проведены многочисленные финансово-бухгалтерские экспертизы.

В результате организатору преступной группы Александру Шмидту за совершение 123 преступлений суд назначил 6 лет лишения свободы. Евгению Киколенко за совершение 95 преступлений - 3 года, Алексею Кузьминых за 74 преступления - 2 года и 9 месяцев, Геннадию Шакирзанову за 15 преступлений - 2 года 4 месяца, Дмитрию Яровенко за 13 преступлений - 2 года и 2 месяца, Евгению Шуранову за 123 преступления - 3 года, а Анне Прокопьевой, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Как добавили в ведомстве, отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.