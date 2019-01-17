"Победа" в марте прекратит полеты за рубеж из Санкт-Петербурга

С 16 января лоукостер "Победа" прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.

При попытке забронировать билет за рубеж из "Пулково" в марте, система предлагает перелет в Кельн, Милан и Пизу через Москву, а в Тбилиси - через Ростов-на-Дону. При выборе Лондона или Стамбула появляется сообщение, что все билеты на март проданы, хотя билеты в январе и феврале есть в наличии. В столицы Великобритании и Турции российский бюджетный перевозчик выполняет рейсы только из Санкт-Петербурга.

По словам источников газеты "Ведомости", продажи на международные рейсы из "Пулково" закрыты. Как предполагается, причина кроется в том, что полеты из Северной столицы задерживаются из-за действий силовых структур.

Так, 14 января в "Пулково" задержаны почти все международные рейсы на вылет, а также внутренние рейсы, выполняемые на прилетающих из-за границы самолетах.

Как сообщалось ранее, московская межрегиональная транспортная прокуратура потребовала исключить из правил авиакомпании "Победа" сбор за регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах.

Такие требования авиакомпании "Победа" к пассажирам в ведомстве считают неправомерными.

"Установлено, что в правилах перевозки пассажиров и багажа, размещенных на официальном сайте авиакомпании, для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 евро за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств. В целях устранения нарушений прокуратурой направлено в Щербинский районный суд исковое заявление о признании незаконным указанного требования перевозчика, а также, о возложении обязанности исключить его из правил авиакомпании", - говорится в сообщении.