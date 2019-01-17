17 Января 2019
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Общество Тюменская область Уральский ФО

20-летняя жительница Тюмени прописала в своей квартире 99 иностранцев

Полицейские Тюмени обнаружили очередную "резиновую" квартиру.

Как выяснилось, ранее дважды судимая по аналогичной статье, безработная 20-летняя тюменка очередной раз нарушила миграционное законодательство, передает корреспондент Накануне.RU .

Она зарегистрировала в своей квартире 99 уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. В качестве вознаграждения она получала от 300 до 1 тыс. руб. за каждого прописанного иностранца.

По факту фиктивной регистрации заведено уголовное дело. Девушке грозит штраф до полумиллиона рублей, либо лишение свободы до трех лет.

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20-летняя жительница Тюмени прописала в своей квартире 99 иностранцев

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Теги: прописка, иностранцы, жилье



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