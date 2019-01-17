17 Января 2019
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Исследователи выяснили уровень зарплат директора по закупкам в Екатеринбурге

Сервис по поиску работы Superjob в январе проанализировал зарплаты директора по закупкам в 70 крупнейших городах страны.

Как сообщили Накануне.RU в Superjob, директор по закупкам в Екатеринбурге в среднем зарабатывает 154 тыс. руб., когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на 200 тыс. рублей в месяц. Ниже зарплата у представителя этой профессии из Перми и Кургана, где подобный работник получает 130 тыс. В Уфе специалист на данной должности может рассчитывать на сумму заработка в 126 тыс. руб. в месяц, в Ульяновске 114 тыс.

Кандидат на данную должность должен обеспечивать максимальную конкурентоспособность цен и условий на приобретаемую продукцию, организовывать и руководить закупками, формировать ассортимент, участвовать в ценообразовании.

Для того чтобы стать директором по закупкам, необходимо высшее образование, аналитический склад ума, владение ПК, знание азов экономики и прочие навыки.

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Исследователи выяснили уровень зарплат директора по закупкам в Екатеринбурге

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Теги: зарплаты, Екатеринбург Superjob



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