ВГТРК не комментирует сообщения об участии Лазарева в "Евровидении"

Организаторы конкурса "Евровидение" в России - ВГТРК - не комментируют сообщения об участии Сергея Лазарева в мероприятии.

Как говорят в телерадиокомпании, сообщения о том, что исполнитель является основным претендентом от России - слухи, а имя артиста, который будет представлять страну на международном конкурсе, будет объявлено в конце января.

"Слухи мы не комментируем", - отметили в ВГТРК, сообщает РИА "Новости".

Песенный конкурс "Евровидение-2019" будет проводить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Напомним, в 2016 году Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении". Тогда он занял третье место, уступив украинской и австралийской представительницам.