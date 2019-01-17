Названы самые популярные автомобили с пробегом

Опубликован список самых популярных автомобилей с пробегом по итогам 2018 года.

Возглавляет список Lada, выяснили в аналитическом агентстве "Автостат". В прошлом году в России было перепродано 1 млн 393 тыс. 513 этих автомобилей. Это 25% от общего объема отечественного рынка авто на вторичном рынке.

На втором месте оказалась Toyota (602 тыс. 555 штук). Замыкает тройку Nissan (301 тыс. 855 штук). Далее в рейтинге идут Hyundai, Kia, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Renault и Mitsubishi, сообщает "Российская газета".

Ранее были названы самые продаваемые в России автомобили по итогам прошлого года. Его возглавила Lada Vesta. На втором месте Lada Granta. Замкнула тройку Kia Rio.