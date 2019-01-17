Жительница Перми забила квартиру мусором и поселилась в подъезде

В интернете появилась запись, на которой видно, как одна из квартир дома по Крупской улице в Перми от пола до потолка забита мусором.

Видео сняли соседи женщины. По словам автора публикации, в помещении с жутким запахом никто не живет, а хозяйка жилья - пожилая женщина - перебралась на лестничную площадку рядом с квартирой, где спит на картонных коробках.

В комментарии к видео отмечается, что соседи пытались помочь женщине, однако в квартиру она никого не пускала. На днях старушка ушла и забыла ключ в замочной скважине. Особо любопытные решили посмотреть на источник неприятного запаха.