17 Января 2019
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Армия и ВПК В бывшем СССР ДНР и ЛНР

У линии соприкосновения в Донбассе подорвался грузовик силовиков

Грузовик украинской армии подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Ранее украинские силовики сообщили, что десять военных пострадали из-за обстрела ополченцами в Донбассе грузовика ВС Украины.

В результате подрыва военнослужащие ВСУ получили ранения и травмы, сказал Марочко. По предварительным данным, в день происшествия военнослужащие отмечали очередную годовщину формирования бригады и употребляли спиртное.

Чтобы скрыть данный инцидент, командир бригады обвинил в подрыве автомобиля подразделения Народную милицию ЛНР, - отметил Марочко, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Кремле оценили возможность "заморозки" кризиса в Донбассе на долгие десятилетия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" связал продолжение столкновений на востоке Украины с грядущими выборами президента этой страны.

Если на Украине у власти будет "партия войны", шансов на то, что конфликт прекратится, нет, заявил представитель Кремля.

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У линии соприкосновения в Донбассе подорвался грузовик силовиков

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Теги: Донбасс, ДНР, силовики, взрыв



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