17 Января 2019
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Политика За рубежом

Тереза Мэй удержалась у власти

Британский парламент выразил доверие правительству Терезы Мэй.

Таким образом, премьер-министр удержалась у власти. И это несмотря на то, что ранее провалилось голосование по Brexit.

Процедуру вынесения вотума недоверия запустил лидер оппозиции Джереми Корбин. Однако сторонников отставки Мэй в парламенте, как следует из результатов голосования, набралось только 306, а 325 проголосовали против вотума недоверия. С другой стороны перевес составил всего 19 голосов.

21 января Тереза Мэй должна будет представить новый план действий и эксперты ожидают, что это может быть более жесткий вариант Brexit, сообщает "Московский комсомолец".

Напомним, во время решающего голосования об условиях Brexit, 432 депутата высказались против соглашения, которое было одобрено Лондоном и Брюсселем в ноябре 2018 года. Поддержали проект 202 депутата. Сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что является самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Согласно договорённостям, достигнутым ЕС и Великобританией, во время переходного периода после выхода королевства из Евросоюза, оно останется частью таможенной зоны ЕС и не сможет заключать торговых сделок с третьими странами. Вместе с тем Великобритания не будет участвовать в создании общеевропейских законов.

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Тереза Мэй удержалась у власти

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Теги: Brexit, Тереза Мэй



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