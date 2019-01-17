ЕС введет санкции против Петрова и Баширова

Послы 28 европейских стран согласовали введение санкций против четырех предполагаемых офицеров ГРУ, среди которых фигуранты "дела Скрипаля" Александр Петров и Руслан Боширов.

Речь идет об ограничительных мерах в рамках недавно принятого в ЕС санкционного механизма за применение химоружия. Он был одобрен осенью 2018 года. Ожидается, что санкции будут утверждены главами МИД на Совете по иностранным делам ЕС 21 января, сообщает РБК.

В ноябре прошлого года полиция Великобритании опубликовала новые видеозаписи, сделанные с камер наружного наблюдения в Солсбери.

На видео видно, как двое мужчин, внешне напоминающих Александра Петрова и Руслана Боширова, ходят по улицам. Как говорится на сайте Скотланд-Ярда, записи относятся к делу об отравлении Скрипалей.

Напомним, МИД Великобритании не поверил интервью, которое дали подозреваемые по делу отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Баширов российскому телеканалу Russia Today. МИД продолжает настаивать на том, что мужчины, которые заявили о своей невиновности, все еще подозреваются в совершении преступления и являются агентами ГРУ.