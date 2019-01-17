17 Января 2019
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Политика Дальневосточный ФО

Медведев в ближайшее время может подписать документ по поддержке демографии Дальнего Востока

Проект правительственного постановления, направленный на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, подготовлен и в ближайшее время будет представлен на подпись главе кабмина Дмитрию Медведеву.

Об этом заявила зампред правительства России Татьяна Голикова. По ее словам, в документе зафиксирован размер регионального материнского капитала на уровне 30% от федерального маткапитала (около 132 тыс. рублей), увеличение выплат на первого ребенка, обеспечение региональных выплат на третьего и последующих детей.

Голикова напомнила, что для семей на Дальнем Востоке предполагается уменьшить ипотечную ставку до 5%. Такую возможность получат семьи, в которых, начиная с 1 января 2019 года, родился второй и последующий дети, а также те, кто захочет приобретать жилье в сельской местности на ДВ, сообщает "Интерфакс".

Ранее Голикова заявила, что доступное жилье может стать мотиватором для повышения рождаемости в стране.

"Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее", - отметила Голикова в интервью "Российской газете".

При этом, как только появляется тема жилья, возникает и вопрос ипотеки, добавила вице-премьер. Семьи часто не заводят второго или третьего ребенка, так как сначала хотят решить этот вопрос.

Тем не менее, заявила Голикова, в России все равно рожают больше, чем в Европе. "Суммарный коэффициент рождаемости у нас, даже упавший, лучше", - подчеркнула она.

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Медведев в ближайшее время может подписать документ по поддержке демографии Дальнего Востока

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Теги: Дальний Восток, демография, рождаемость, семья, материнский капитал, ипотека



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Ранее 23.11.2018 07:49 Мск Голикова назвала доступное жилье главным условием роста рождаемости в России

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