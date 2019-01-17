Ушаков о Курилах: "Это наша земля, и никто не собирается эту землю кому-то отдавать"

Южные Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.

Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков. "Они должны признать итоги Второй мировой войны, которые до сих пор не признали, а по итогам Второй мировой войны все острова Южной Курильский гряды перешли к Советскому Союзу и, естественно, Российской Федерации", - прокомментировал Ушаков вопрос о том, почему Москва настаивает на признании Японией российского суверенитета над Южно-Курильскими островами в качестве условия для обсуждения мирного договора.

"Это наша земля, и никто не собирается эту землю кому-то отдавать", - подчеркнул помощник президента.

При этом Ушаков считает, что решение проблемы мирного договора между Москвой и Токио должно быть принято народами двух стран. Предстоящие переговоры лидеров двух стран помощник президента назвал "непростыми", сообщает "Интерфакс".

Напомним, 22 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудят заключение мирного договора между двумя странами.

Тем временем, 14 января в Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, посвящённые проблеме заключения мирного договора. Японский гость прибыл в российскую столицу также с целью подготовки визита премьер-министра Синдзо Абэ. Переговоры министров продлились два с половиной часа, при этом японская сторона отказалась от совместной пресс-конференции, а Сергей Лавров назвал "возмутительными" высказывания одного из помощников премьер-министра Японии о том, что заключение мирного договора между Москвой и Токио будет в интересах Вашингтона.

Ранее стало известно, что Токио может предложить Москве отказаться от взаимных требований каких-либо компенсаций, связанных с Южными Курилами.

МИД России вызвал японского посла в РФ Тоёхиса Кодзук ииз-за недостоверных высказываний руководства страны относительно достигнутых договоренностей.