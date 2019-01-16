Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о паллиативной медпомощи

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о паллиативной медпомощи

Госдума РФ сегодня, 16 января, одобрила в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Документ расширяет понятие "паллиативная медпомощь" и конкретизирует права пациентов на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами.

"Он (законопроект, — прим.) направлен на совершенствование существующего законодательства, — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Неизлечимо больные люди будут получать качественную медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное — смогут находиться в тяжёлый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими".

встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации(2018)|Фото: duma.gov.ru

Он подчеркнул, что документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина.

"Одно из важных положений законопроекта — возможность предоставления гражданам бесплатных лекарств не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара, — добавил Володин. — Средства на паллиативную помощь есть — президент подчеркнул, что только в 2019 году будет направлено около 5 млрд рублей на эти цели".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о паллиативной медпомощи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума РФ, паллиативная медпомощь, медицинская помощь, медицина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 926

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети