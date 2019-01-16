Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о паллиативной медпомощи

Госдума РФ сегодня, 16 января, одобрила в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Документ расширяет понятие "паллиативная медпомощь" и конкретизирует права пациентов на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами.

"Он (законопроект, — прим.) направлен на совершенствование существующего законодательства, — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Неизлечимо больные люди будут получать качественную медицинскую помощь, необходимое обезболивание, а также социальную и психологическую поддержку, а главное — смогут находиться в тяжёлый жизненный период дома, рядом со своими родными и близкими".

Он подчеркнул, что документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина.

"Одно из важных положений законопроекта — возможность предоставления гражданам бесплатных лекарств не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара, — добавил Володин. — Средства на паллиативную помощь есть — президент подчеркнул, что только в 2019 году будет направлено около 5 млрд рублей на эти цели".