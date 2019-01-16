16 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинские нацисты захватили храмы под Львовом и Черниговом

В селе Оленовка Черниговской области украинские нацисты и раскольнические священники захватили Свято-Вознесенский храм канонической УПЦ. Об этом заявил глава синодального информационно-просветительского центра УПЦ архиепископ Климент в эфире канала "112 Украина".
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Захват произошел в сопровождении боевиков из организации "С-14" и других нацистов. Основанием было названо собрание сельской общины, прошедшее накануне, хотя в его повестке церковные вопросы не значились. Вопрос о захвате храма подняла глава районной администрации Вера Проскура. Из ста присутствующих "за" проголосовали 26 человек, но в протокол записали 37 человек, притом что это вообще не было собранием религиозной общины.

Благочинный Борзнянского округа протоиерей Иоанн и юрист Виктор Маковий заявили, что на том собрание присутствовали около 25 неизвестных, не являющихся жителями села, а из местных жителей переход храма в руки раскольников поддержали только двое.

"Местные возмутились, ведь православная община заранее заявила, что переходить в "ПЦУ" не собирается. Тем не менее, присутствующая на месте глава Борзнянской РГА подписалась под протоколом голосования", - заявил Маковий.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел (ИПО) УПЦ, захват храма осуществляла группа из 50 боевиков. Они болгаркой срезали замки храма и проникли внутрь. Полиция при этом бездействовала. Один из боевиков написал в Facebook, что в захвате принимали участие также боевики из "Свободы".

Подобный случай произошел в селе Шандровец Львовской области. Там боевики ворвались в дом настоятеля храма св. Иоанна Крестителя протоиерея Ильи Уруского, причем во главе с председателем Шандровецкого сельского совета Алексеем Попилем.

"Выломав двери и требуя ключи от храма, крестьяне и госслужащие, в присутствии полиции, пригрозили священнику, чтобы он оставил приход, и отправились в храм срезать замки на дверях", – сообщил ИПО УПЦ.

Характерно, что рейдерские захваты храмов возглавляют местные власти.

Напомним, 17 января Рада собирается принять закон о церковном рейдерстве, который даст отмашку на массовый захват храмов. Украинский Институт религиозной свободы просит Раду отклонить закон. Президент Петр Порошенко, ставший главным религиозным спикером страны, практически ежедневно агитирует верующих переходить к раскольникам.

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Украинские нацисты захватили храмы под Львовом и Черниговом

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Теги: Украина, храм, раскол, УПЦ, церковь



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