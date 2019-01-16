МИД РФ: США готовят "вбросы" против политики Москвы в Афганистане

Американские спецслужбы готовят серию вбросов в СМИ Афганистана и ряда западных стран с обвинениями в адрес Москвы в содействии "Исламскому государству" (ИГ; террористическая организация, запрещённая в РФ), заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Цель такой "диверсии", как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, заключается в отвлечении внимания международной общественности от провалов в афганской кампании США.

"Объявленное недавно Белым домом намерение частично вывести американские войска из Афганистана расценивается многими как фактическое признание собственного поражения", — говорится в сообщении на сайте МИД.

Другой подтекст в предполагаемой провокации, как отметили в ведомстве, заключается в переложении "на других" вины за фиксируемые в Афганистане полёты неопознанных вертолётов, доставляющих пополнение и вооружение террористам ИГ.

В российском МИД также обратили внимание на "продолжающие поступать свидетельства если не прямых, то косвенных связей американцев" с террористами.

"Речь идёт о недавнем заявлении Движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года, — поясняется в сообщении. — Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении. По некоторым данным, среди них могли быть граждане России и государств Центральной Азии. Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров".