Греф назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

Единственный способ борьбы с коррупцией в России — цифровизация, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф во время выступления на Гайдаровском форуме.

Как передаёт "РИА Новости", речь идёт о создании государственной цифровой платформы, где рынок сможет получить информацию о деятельности чиновников.

"Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнёт исчезать как явление", — пояснил Греф.

Глава "Сбербанка" также отметил, что министерства будут пытаться строить собственные закрытые системы и "обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику".