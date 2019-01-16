Минфин разместил ОФЗ на 15 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 15 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

Объём спроса при этом составляет 33,443 млрд руб., выручка от размещения — 14,418 млрд руб., и средневзвешенная доходность — 8,17% годовых.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошедшего года Минфин разместил ОФЗ на €1 млрд в количестве 10 тысяч штук. Позже стало известно, что министерство не выполняет уточнённого плана по размещению облигаций.