16 Января 2019
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Прилепин привлечет современных прозаиков к работе над постановками в МХАТ имени Горького

Писатель и публицист Захар Прилепин на посту замхудрука по литературной части МХАТ им. М. Горького намерен пригласить к сотрудничеству на театральной сцене своих коллег, современных писателей. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Москве, посвященной планам театра на 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU.
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Он подчеркнул, что театральное искусство развивается сегодня в такое же "тревожное и треморное время", как и 100 лет назад, и задачи в целом стоят те же самые. "И поэтому есть нехватка в современном театре современной литературы в лице моих товарищей Евгения Водолазкина, Сергея Шаргунова, Александра Терехова, Алексея Иванова, Алексея Варламова… Я со всеми либо веду или буду вести переговоры, о том, каким образом какие-то ключевые их тексты, завязанные на современность, адаптировать для театральной сцены", - сообщил Прилепин.

Сам он заявил, что "с большим воодушевлением" отнесся к новому назначению. У Прилепина до конца текущего театрального сезона запланирована реализация проекта "Есенин" в лабораторном формате деятельности театра.

"Есть идея сделать спектакль "семь женщин Есенина", это по большей части документы и есенинские стихи. В данном случае я выступаю, как компилятор. А то сейчас пойдет речь, что Прилепин пришел, чтобы ставить свои пьесы в театре… Мне важен обратный контакт, так ли хотят артисты это сыграть, как я хочу это поставить… Эта такая разминка темы, потому что я ее понимаю, как никто другой, мне важно, чтобы люди могли сыграть это, как никто иной", - добавил писатель.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Прилепин был назначен заместителем худрука МХАТ им. Горького в начале декабря прошлого года. Театр возглавил Эдуард Бояков.

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Прилепин привлечет современных прозаиков к работе над постановками в МХАТ имени Горького

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Теги: Эдуард Бояков, Захар Прилепин, МХАТ имени Горького



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