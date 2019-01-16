16 Января 2019
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Экономика В России

Кудрин назвал три главных фактора для ускорения российской экономики

Для выведения российской экономики к трёхпроцентному росту нужны дополнительные политические меры, способствующие развитию, заявил глава Счётной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве.
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По его словам, три главных фактора для ускорения роста — трудовые ресурсы, инвестиции и производительность труда.

"Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал (их недостаток, — прим.), он не будет таким, как сейчас, — цитирует главу СП ТАСС. — Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов".

Таким образом, как подчеркнул Кудрин, необходимо создавать соответствующие условия для притока инвестиций и роста производительности труда.

Кроме того, он предложил значительно увеличить полномочия регионов страны, передав субъектам часть земельных ресурсов.

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Кудрин назвал три главных фактора для ускорения российской экономики

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Теги: Алексей Кудрин, РФ, экономический рост, Гайдаровский форум



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