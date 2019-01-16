"Преемственность сохранена, а Доронина остается бессрочным президентом". В Минкультуры с оптимизмом смотрят на планы нового руководства МХАТ им. Горького

В Минкультуры с оптимизмом смотрят на планы МХАТ им. Горького, представленные новым руководством театра. Об этом в ходе пресс-пресс-конференции в Москве заявил замминистра культуры Павел Степанов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он выразил уверенность в том, что "эта мощная команда" справится с поставленными перед ней амбициозными задачами.

Напомним, в начале декабря 2018 года продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков был назначен новым руководителем Московского Художественного академического театра имени М. Горького. Заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. Заместителем худрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

Прежнему руководителю театра Татьяне Дорониной Минкульт предложил должность президента театра. Согласно уставу, этот пост она будет занимать бессрочно.

"Безусловно, Минкультуры благодарно Татьяне Дорониной за ту огромную работу, которую она проделала по сохранению МХАТ имени М. Горького. Эта преемственность и была сохранена с учетом того, что Татьяна Васильевна остается президентом театра и может определять творческое направление театра в частности. В то же время необходимо развитие, и эта мощная команда, которая здесь сегодня собралась, не просто способна, а я уверен, с этими задачами справится", - прокомментировал замминистра.

Степанов заявил, что "никакого увольнения и никакой поспешности" в решении обновить руководство театра не было. На его взгляд, "произошло усиление театра, и Татьяна Васильевна никуда не делась".

Прокомментировал взаимодействия с Дорониной и новый худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков. "На мне ответственность за этот театр сегодня возложена учредителем. Должность президента - это должность почетная, очень важная. Мы безусловно рассчитываем, что Татьяна Васильевна будет участвовать в обсуждении планов, формировании стратегии, мы делаем все для этого. Контакт с ней у нас есть. Никакой трагедии я не наблюдаю, у нас рабочая хорошая атмосфера", - сказал он.

Степанов в свою очередь заверил, что Минкультуры будет всячески поддерживать и новые постановки МХАТ им. Горького. "Вопрос о выделении дополнительных средств на новые постановки уже решен, условия для решения поставленных амбициозных задач созданы", - подчеркнул он.