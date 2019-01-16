"Наша страна неспособна защищать людей". Елену Бойко выдворили из России

Журналистку Елену Бойко сегодня, 16 января, выдворили на Украину. Как писал в своем Facebook главный редактор PolitRussia Руслан Осташко, она пыталась подать российским пограничником заявление о политическом убежище на основании того, что на Украине на нее заведено уголовное дело по политическим мотивам. Вскоре, по утверждению Осташко, ее буквально "руками вытолкали" в нейтральную зону.

"Елену не пускают в пункт пропуска, отказываются принимать заявление о предоставлении политического убежища, руками выталкивают в нейтральную зону. Это какой-то беспредел уже!", - пишет Руслан Осташко.

Затем, он же сообщил, что украинские пограничники пришли за Еленой Бойко на нейтральную территорию и забрали её на свою сторону границы.

При этом главред PolitRussia настаивает на том, что выдворение Бойко было проведено незаконно. Согласно постановлению у Елены Бойко еще не истек срок по обжалованию решения суда.

Сама Елена Бойко успела записать на границе аудиообращение, в котором утверждает, что российский пограничник не только не принял ее заявление о политическом убежище, но и "русским текстом послал меня матом".

Отметим, что также сообщается, что на Украине Елене Бойко предъявлены обвинения по уголовному делу о призывах к нарушению территориальной целостности. В настоящее время она ожидает суда, где возможно будет вынесено решение об аресте и перемещении её во Львов.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, который пытался защитить журналистку от выдворения, в разговоре с корреспондентом Накануне.RU сказал, что сделал все, что от него зависело, но попытки помочь ей не оставит.

"И стыдно и горько, что такое произошло, несмотря на то, что я делал все, что от меня зависело и продолжу делать. Сегодня разговаривал с высоким начальством. Прискорбно, что вокруг тотальное равнодушие и цинизм. Те, кто называет себя правозащитниками, и те, кто кичится своим патриотизмом не нашли в себе сил помочь Елене. Конечно, находится немало злопыхателей, те, кто считает что "так и надо", "у нас разберутся", "нет дыма без огня" и так далее. Остается молиться, чтобы не случилось над ней расправы на Украине", - сказал Шаргунов.

Решение по Елене Бойко, считает Шаргунов, было принято на основе неких доносов на нее от бывших соратников.

" Но вы же понимаете, что какие-то люди наклепали бредового характера донос, пошли с ним к силовикам, силовики приняли решение, суд его проштамповал. Неудачи в защите Елены я связываю именно с анонимными доносами. Постукраинская среда в России очень раздроблена и конфликтна. Кому-то Елена не нравилась, кто-то накатал на нее жалобу. Если наша система решила кого-то сживать, то и выплевывает из себя. Те, кто решил уже ее выдворять, то им было проще довести дело до конца, чем признать ошибку. Если она в чем-то провинилась, если она действительно какая-то не такая, у нас есть общество, ему можно предъявить эти доказательства. Я видел, что ей предъявляют: какая-то переписка в соцсетях. Ни о чем это. Но это повлияло на суд по выдворению и стало основой для решения", - говорит Шаргунов.

Блогеры заметили, что ряд либеральных и прокремлевских СМИ сопроводили новость о выдворении Бойко одинаковыми заголовками, в которых назвали ее "зачинщиком" и "заводилой драк" на российском телевидении. Сергей Шаргунов считает, что тема суда над Бойко стала запретной на российских федеральных телеканалах, на которых она ранее часто выступала.

"Хамские заголовки – странно, что они идут как под копирку. Удивительно и то, как наши условнолиберальные медиа вот так злорадно пишут о человеке. Это показывает, что либералы у нас не способны сопереживать страдающим. Патриотика же у нас не способна защищать своих людей. Ситуация отвратительная. Более того из эфиров тема Елены Бойко по распоряжению сверху изгонялась и по-прежнему запрещена", - прокомментировал их Шаргунов.

Напомним, что Преображенский суд Москвы постановил выдворить Бойко в середине декабря прошлого года. Основанием для такого решения стало то, что она как гражданка Украины якобы незаконно проживала в Российской Федерации с середины 2016 года. Журналистку подвергли штрафу и до конца суда она находилась в спецприемнике.