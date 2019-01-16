16 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Депутат из Коркино принуждал "Русскую медную компанию" купить ненужную недвижимость

Коркинский депутат Александр Федулеев стал фигурантом уголовного дела по статье "принуждение к совершению сделки".

Народный избранник принуждал "Русскую медную компанию" купить здание, которые вовсе не нужно предприятию, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В прошлом году депутат, представляя интересы местного бизнесмена, требовал от сотрудников "РМК" заключить сделку на приобретение здания, которое принадлежало предпринимателю.

В случае отрицательного решения Федулеев грозился использовать все свои депутатские рычаги для того, чтобы отменить изменения в генплан Коркино по переводу участка земель населенных пунктов в земли промышленности.

По версии следствия, народный избранник также угрожал "настучать" на "РМК" в надзорные ведомства.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Скоро суд изберет Федулееву меру пресечения и предъявит обвинение.

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Депутат из Коркино принуждал "Русскую медную компанию" купить ненужную недвижимость

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Теги: Александр Федулеев, депутат, Коркино, РМК, Русская медная компания, здание, недвижимость



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