16 Января 2019
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Общество Челябинская область

Дубровский поручил областному правительству разработать план по расселению жильцов дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва

Правительство Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского разработает и представит план по расселению всех жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда.

"Борис Дубровский распорядился правительству региона совместно с главой Магнитогорска разработать и представить оптимальный способ выполнения поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина по расселению дома по проспекту Карла Маркса, 164", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Он рассказал, что с такой просьбой к нему обратились жители города.

"Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Надо пойти навстречу людям и дом расселить", - подчеркнул он.

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Дубровский поручил областному правительству разработать план по расселению жильцов дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, Борис Дубровский, расселение,



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