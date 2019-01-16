Дубровский поручил областному правительству разработать план по расселению жильцов дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва

Правительство Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского разработает и представит план по расселению всех жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда.

"Борис Дубровский распорядился правительству региона совместно с главой Магнитогорска разработать и представить оптимальный способ выполнения поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина по расселению дома по проспекту Карла Маркса, 164", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Он рассказал, что с такой просьбой к нему обратились жители города.

"Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Надо пойти навстречу людям и дом расселить", - подчеркнул он.