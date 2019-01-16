16 Января 2019
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Экономика Пермский край

"Уралкалий" сократил производство из-за снижения поставок в Азию

"Уралкалий" во втором полугодии 2018 г. сократил производство из-за снижения объема поставок в Азию. Об этом журналистам сообщил основной бенефициар компании Дмитрий Мазепин.
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По его словам, компания не считает выгодным продавать свою продукцию в Азию. Мазепин не уточнил, насколько были снижены объемы выпуска хлоркалия.

.Мазепин напомнил, что "Уралкалий" считает несправедливой цену ниже $300 за тонну, которая была установлена по контрактам с Индией и Китаем в 2018 г.

"Наша политика меняется. Моя цель, чтобы мы не привязывались к этому базису, есть разные рынки", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее Дмитрий Мазепин отмечал, что компания планирует переориентировать объемы для Азии на более маржинальные рынки. Компания подписала контракт с Китаем по цене $290 на незначительный объем, но отказалась от поставок в Индию, отмечал он.

Летом 2018 г. конкурент "Уралкалия" - "Белорусская калийная компания" - заключила новые годовые контракты с Китаем и Индией по $290 за тонну, с ростом относительно прошлого года на $60 и $50 за тонну соответственно. Такие условия действуют для Китая по июнь, для Индии - по июль 2019 г. "Уралкалий" позднее заявлял, что считает такую цену для рынков Азии необоснованной и может сократить производство, соотнося его с ценами и спросом.

Производство "Уралкалия" в 2017 г. было на рекордном уровне - примерно 12 млн тонн. Данные по производству за 2018 г. компания не раскрывала. Объем продаж в первом полугодии прошлого года составил 5,9 млн тонн (традиционно около 20% продаж приходится на внутренний рынок, остальное - экспорт). Китай и Индия - крупнейшие контрактные рынки хлоркалия - традиционно получают скидку к спотовым котировкам. В конце 2018 года спотовые цены на калий были на уровне $310 за тонну в Юго-Восточной Азии и превышали $350 за тонну гранулированного калия в Бразилии.

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"Уралкалий" сократил производство из-за снижения поставок в Азию

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Теги: Уралкалий, поставки в Индию, поставки в Китай



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