16 Января 2019
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Первой премьерой года во МХАТе станут "Сцены из супружеской жизни" на "перестроечный" лад

В марте 2019 года на сцене МХАТ им. Горького состоится премьера спектакля режиссера Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни", созданного по мотивам пьесы Ингмара Бергмана. Об этом объявило новое руководство театра, возглавившее его в начале декабря прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

Новый худрук театра Эдуард Бояков заявил, что "счастлив, что первой премьерой этого года во МХАТе будет работа выдающегося режиссера Андрея Кончаловского".

Сам автор постановки рассказал о замысле и некоторых деталях проекта. Кончаловский отметил, что произведение шведского драматурга и режиссера заинтересовало его своей универсальностью и возможностью транспонировать поставленные в нем вопросы на российское общество.

"Хочу попробовать в России сделать "Сцены из семейной жизни" во время перестройки. Я уже представляю себе, как это может выглядеть. Это абсолютно легко переносится, потому что это универсальная тема - отношения мужчины и женщины. Будем пытаться сделать так, чтобы это было совсем близко. Не просто абстрактное разглядывание шведской изумительной ментальности, но как-то перенести на русскую жизнь того времени", - прокомментировал Кончаловский.

Он подчеркнул, что главные роли в спектакле, вероятнее всего, исполнят его постоянные артисты - Александр Домогаров и Юлия Высоцкая.

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Первой премьерой года во МХАТе станут "Сцены из супружеской жизни" на "перестроечный" лад

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Теги: Андрей Кончаловский, Сцены из супружеской жизни, Эдуард Бояков



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