16 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинский Институт религиозной свободы просит Раду не принимать закон о церковном рейдерстве

Украинский Институт религиозной свободы просит Раду не принимать закон о церковном рейдерстве, который она собирается рассмотреть 17 января, сообщается на сайте института. Планируется принять изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которые упростят захват храмов канонической УПЦ через имитацию "собрания общины".
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Эксперты института отмечают, что законопроект не учитывает специфику религиозных общин, содержит несогласованную терминологию, приведет к противоречиям между уставами общин и законом, а также в целом является неоправданным вмешательством государства во внутренние дела религиозных общин.

Главной уловкой властей является то, что с помощью админресурса можно организовать голосование за уход в раскол ("о смене юрисдикции"), оформить это как "решение религиозной общины" и на этом основании захватить храм и передать его раскольникам. Ведь в церковных приходах нет никакого юридически оформленного членства.

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов заявил, что законопроект направлен на "ликвидацию УПЦ путем рейдерского захвата через ее переименование, захват ее имущества и вмешательство в органы управления".

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий ранее отмечал, что "происходит подмена понятий, и территориальную общину отождествляют с религиозной общиной". Кроме того, киевская власть намеренно стремится разрушить церковную иерархию. Поскольку случаи ухода в раскол духовенства носят единичный характер, законом предлагается прописать, чтобы судьбу храмов решала община. То есть законопроект написан конкретно под отъем храмов в пользу раскольников.

Эксперты отмечают, что беспокойство вызывает сама идея навязывания со стороны государства унифицированных критериев определения членства во всех религиозных общинах, что относится "к сфере внутренней самоорганизации и автономии религиозных общин".

Эти замечания к украинской власти высказывались Европейским судом по правам человека в решении 2007 года по делу "Свято-Михайловской парафии против Украины". ЕСПЧ тогда подчеркивал, что "право на свободу вероисповедания исключает любые полномочия государства оценивать легитимность способа выражения религиозных взглядов", что и предлагается сделать нынешним законом, когда государство собирается "помогать" общинам принимать решение о переходе к раскольникам. Украина тогда проиграла дело в ЕСПЧ. Сейчас Институт религиозной свободы рекомендовал доработать законопроект.

Напомним, в декабре Главное научно-экспертное управление Верховной рады также рекомендовало отклонить законопроект о переименовании УПЦ, как антиконституционный. Однако он все равно был принят. Не исключено, что отрицательный экспертный отзыв не остановит киевскую власть и в этот раз. Издание "Страна" со ссылкой на источники в администрации сообщает, что Петр Порошенко спешит и требует массового "перехода общин" на сторону раскольников. Местные власти, особенно в селах западных областей, открыто агитируют за уход в раскол и организуют для этого собрания. Таким образом были захвачены уже несколько десятков сельских храмов.

Петр Порошенко, проповедь, храм, раскол, Украина(2019)|Фото: пресс-служба президента Украины

Порошенко выступает с проповедью в храме раскольников

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Украинский Институт религиозной свободы просит Раду не принимать закон о церковном рейдерстве

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Теги: Украина, церковь, УПЦ, рейдерство



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