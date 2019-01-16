В Прикамье ищут компанию, которая за 13,6 миллиона снесёт дом культуры "Телта"

Власти Пермского края объявили аукцион на снос здания дома культуры Телефонного завода (ДК "Телта"), который ранее просил для себя местный театр, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Аукцион на сайте госзакупок разместило краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Начальная цена лота – 13,6 млн руб. В техзадании, в частности, говорится, что снести здание нужно за 75 календарных дней после подписания контракта, а заплатит за это бюджет края. Рассмотрение первых частей заявок должно закончиться 4 февраля, 7 февраля пройдёт электронный аукцион.

Напомним, ранее художественный руководитель театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обратились к губернатору края Максиму Решетникову. Они попросили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента.