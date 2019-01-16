В Прикамье ищут компанию, которая за 13,6 миллиона снесёт дом культуры "Телта"

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье ищут компанию, которая за 13,6 миллиона снесёт дом культуры "Телта"

Власти Пермского края объявили аукцион на снос здания дома культуры Телефонного завода (ДК "Телта"), который ранее просил для себя местный театр, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Аукцион на сайте госзакупок разместило краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Начальная цена лота – 13,6 млн руб. В техзадании, в частности, говорится, что снести здание нужно за 75 календарных дней после подписания контракта, а заплатит за это бюджет края. Рассмотрение первых частей заявок должно закончиться 4 февраля, 7 февраля пройдёт электронный аукцион.

Напомним, ранее художественный руководитель театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обратились к губернатору края Максиму Решетникову. Они попросили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье ищут компанию, которая за 13,6 миллиона снесёт дом культуры "Телта"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дом культуры Телта, снос, Окулова 14



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.07.2018 15:30 Мск "Не доставайся ж ты никому!" Аварийный ДК "Телта" в Перми снесут за 13,5 миллионов рублей
Ранее 16.07.2018 14:20 Мск ДК "Телта", на который претендует пермский театр "У Моста", находится в аварийном состоянии
Ранее 16.07.2018 08:30 Мск Артисты пермского театра "У Моста" попросили главу региона передать театру здание ДК "Телта"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 915

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети