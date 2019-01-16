В Екатеринбурге поймали банду похитителей платежных терминалов

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин – жителей одной из среднеазиатских республик, которые подозреваются в кражах платежных терминалов. Третий предполагаемый преступник сейчас находится в розыске, сообщили Накануне.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Предварительно было установлено, что в ноябре 2018 года трое мужчин приехали в Екатеринбург с целью совершения преступлений – они заранее продумали план своих действий.

Так, 19 декабря 2018 года из торгового помещения на улице Сулимова, 38 злоумышленники открыто похитили платежный терминал и скрылись на автомобиле. Затем на окраине города они вскрыли устройство, где находилось 84 тыс. рублей. Через месяц мужчины привлекли внимание сотрудников ДПС, которые обнаружили в багажнике автомобиля злоумышленников терминал. Водитель машины затруднился ответить, откуда у него это устройство, а пассажир и вовсе попытался скрыться от правоохранителей, однако был задержан.

При беседе с оперативниками задержанные пояснили, что в этот день они похитили устройство в одной из торговых точек в Первоуральске. Кроме того, подозреваемые сознались еще в одном аналогичном преступлении, совершенном в Кировском районе Екатеринбурга.

Теперь задержанные находятся под стражей до решения суда. Следственным подразделением отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Каждому члену преступной банды грозит лишение свободы до 7 лет.