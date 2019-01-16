"Атомстройкомлекс" установил новую детскую площадку взамен поврежденной при строительстве забора в Екатеринбурге

В Екатеринбурга разразилась настоящая война между жильцами дома на улице Амундсена, 135 и компанией "Атомстройкомплекс" в районе УНЦ. Всему виной - забор, который будет ограждать часть парка и ЖК "WOODS". Жителям пятиэтажного дома не нравится, что из-за строительства пострадала их детская площадка. Дело дошло до полиции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что люди забили тревогу, когда увидели, как детскую площадку начали разрушать строители - сваи вбивали прямо в центре песочницы и в нескольких сантиметрах от качелей. По словам местных, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески". На данный момент "Атомстройкомлекс" установил новую площадку для детей.

В минувшие выходные во дворе произошла драка между жильцами и некими парнями крупного телосложения. На место пришлось вызывать полицию, сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. В итоге компания "Атомстройкомлекс" подала заявление в полицию, где уже возбудили два уголовных дела по статьям "кража" и "причинение ущерба имуществу". Жители дома подали иск в ответ.

"В настоящее время служба безопасности компании совместно с полицией ведет работы по обеспечению порядка на территории, прилегающей к новостройкам, восстановлению испорченного имущества. Детская площадка во дворе дома по ул. Амундсена, 135 установлена в полном объеме, монтаж ограждения продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Там также сообщили, что недовольные неоднократно уничтожали забор, а на днях - подожгли пост охраны. По данным пресс-службы, компания с 2016 года ведёт строительство ЖК по ул. Амундсена - Разливной.

"По просьбам жителей микрорайона доступ в него сохранялся открытым. Однако все результаты работ по его благоустройству просто уничтожались - были разобраны и сожжены установленные застройщиком малые формы, мусор и костровища в парке появлялись в геометрической прогрессии - каждый год застройщик вывозил мусор, пустые бутылки, банки, использованные шприцы камазами" - сетует застройщик.

Сегодня городские депутаты пытаются решить эту проблему, которую создал бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, когда в марте 2014 года подписал постановление о вырубке деревьев на данном участке, "в связи с проведением проектно-изыскательских работ, предшествующих строительству жилого комплекса". Под вырубку тогда пошли 9,67 куб.м "зелени", но в дальнейшем лес поредел вдвое.

Добавим, недавно на место выезжал депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Мещеряков, который пообещал направить депутатские запросы и помочь жильцам составить заявление в суд.